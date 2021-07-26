Canlı yayında muhabire motosiklet çarptı! Anında yayını kestiler
Mısır'da bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanan muhabire motosiklet çarptı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, canlı yayın anında kesildi.
Mısır’da trafikte canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı.
Mısır’da bir televizyon kanalında canlı yayın sırasında muhabire motosiklet çarptı. Trafik durumu hakkında canlı yayın bağlantısı yapan muhabir çarpmanın etkisi ile mikrofonunu yere düşürürken, kazada hafif şekilde yaralandı.
Canlı yayın kesildi
Kazanın ardından canlı yayın bağlantısı kanal tarafından kesildi.
Motosiklet sürücüsünün ise muhabire çarpması ile yere düştüğü görülürken, sürücünün de kazada hafif yaralandığı bildirildi.