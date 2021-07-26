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Dünya Canlı yayında muhabire motosiklet çarptı! Anında yayını kestiler
Dünya

Canlı yayında muhabire motosiklet çarptı! Anında yayını kestiler

Mısır'da bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanan muhabire motosiklet çarptı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, canlı yayın anında kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 22:13:00 -
Canlı yayında muhabire motosiklet çarptı! Anında yayını kestiler

Mısır’da trafikte canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı.

Mısır’da bir televizyon kanalında canlı yayın sırasında muhabire motosiklet çarptı. Trafik durumu hakkında canlı yayın bağlantısı yapan muhabir çarpmanın etkisi ile mikrofonunu yere düşürürken, kazada hafif şekilde yaralandı.

Canlı yayın kesildi

Kazanın ardından canlı yayın bağlantısı kanal tarafından kesildi.

Motosiklet sürücüsünün ise muhabire çarpması ile yere düştüğü görülürken, sürücünün de kazada hafif yaralandığı bildirildi.

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