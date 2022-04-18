Canlı yayında Millet İttifakı'na aday önerisi

Millet İttifakı'ndan adaylık tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TV100'de katıldığı programda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili konuştu. Destici dikkat çeken sözler sarf etti.

'En çok kılıçdaroğlu hak ediyor'

Millet İttifakı'nın adayının Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyleyen Destici, "Şöyle bir gerçek var. Ali Babacan ya da Davutoğlu'nun aday olması diye bir şey zaten kabulu mümkün değil. CHP açısından da İYİ Parti açısından da. Sayın Kılıçdaroğlu o 6'lı ittifakın en büyük partisi. Adaylık konusunda CHP Genel Başkanı'nın aday olmasının ya da isminin geçmesinden daha doğal ne olabilir. CHP yönericileri ve ittifak partilerin diğer sözcüleri bunu ifade edemiyor ama ne diyorlar. 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması lazım' diye bir şey söylüyor. Bu masayı kuran kim, bu ittifakı oluşturan kim? Bu işte gerçek emeğin sahibi Kemal Bey. Bana göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda en hak etmiş kişi kim derseniz. Ben Kemal Kılıçdaroğlu derim.'' ifadelerini kullandı.

O masada 6 siyasi partinin 6 tane adayı var

Destici sözlerinin devamında, ''Ben o masada 6 siyasi partininde 6 tane ayrı Cumhurbaşkanı adayı olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

'Bizim adayımız Erdoğan'dır'

Cumhur İttifakı'nın bir ortağıyız diyen Destici, ''Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır'' ifadelerini kullandı.