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Spor Canlı yayında mikrofon kazası! 'Ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun?'
Spor

Canlı yayında mikrofon kazası! 'Ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun?'

A Spor'da ekranlara gelen Transfer Raporu programında canlı yayın kazası yaşandı. Mikrofonu açık kalan teknik direktör Güvenç Kurtar'ın "Ağabey ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun? Beni kızdırma ya Allah'ım" sözleri canlı yayında duyuldu. Kurtar'ın hangi takımı kastettiği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 17:48:00 -

A SPOR'da yayınlanan Transfer Raporu programında yaşanan mikrofon kazası sosyal medyada olay oldu.

A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Güvenç Kurtar ve Serdar Sarıdağ'ın kurduğu cümlelerde kimleri kastettiği merak konusu oldu.

Kurtar'ın, "Ağabey ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun? Beni kızdırma ya Allah'ım" dedi. Sarıdağ da buna, "Bilmez miyim ağabey" diye cevap verdi.

Yaşanan mikrofon kazası sosyal medyada olay oldu.

 

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