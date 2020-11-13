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Gündem Canlı yayında Kuran'ı Kerim'e büyük saygısızlık! O anlar büyük tepki çekti
Gündem

Canlı yayında Kuran'ı Kerim'e büyük saygısızlık! O anlar büyük tepki çekti

Astrolog olduğu ifade edilen Tuğçe Akbaş'ın katıldığı bir canlı yayında Kuran'ı Kerim'e yaptığı saygısızlık büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:52:00 -

Astrolog olduğu ifade edilen Tuğçe Akbaş'ın Uçankuş TV'de Kuran'ı Kerim'i sağa sola sallayarak yaptığı hareketler büyük tepki gördü.

Canlı Masa isimli programın stüdyosunda bulunan İletişim Uzmanı Sevda Türküsev, 'Kuran'ı Kerim'i sallayarak hareketlerde bulunuyorsunuz. Bence Kuran'ı Kerim'e olan saygınızı yeniden gözden geçiriniz' dedi.

"Kuran'ı Kerim'e saygısızlık"

Konuya ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, "Kuran'ı Kerim'e saygı gösterilmeli. O şekilde sallanması doğru değildir. Kuran'ı Kerim'i bir nesne ya da bir eşya gibi sallamak saygısızlıktır. Kuran'ı Kerim'e hürmetkar insanlarız. Bunun bir adabı vardır. Bunu böyle sallamak doğru değil" ifadelerini kullandı.

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