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Gündem Canlı yayında korkutan anlar! Çetin Soysal kalp krizi geçirdi
Gündem

Canlı yayında korkutan anlar! Çetin Soysal kalp krizi geçirdi

CHP 23. Dönem Milletvekili Çetin Soysal, katıldığı canlı yayında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 10:03:00 -

CHP 23. Dönem Milletvekili Çetin Soysal tv100 canlı yayında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çetin Soysal'a hemen müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

CHP 23. Dönem Milletvekili Çetin Soysal Hande Aydemir'in sunduğu Gün Biterken programında canlı yayında siyasette döviz rezervleri tartışması konuşulurken birden fenalaştı.

Çetin Soysal'a gerekli müdahale yapılarak hemen hastaneye kaldırıldı. Soysal'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi, tedavisi devam ediyor.

 

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