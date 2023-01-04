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Medya Canlı yayında kavga çıktı! Müge Anlı'yı azarladı
Medya

Canlı yayında kavga çıktı! Müge Anlı'yı azarladı

Müge Anlı, Sinan Sardoğan isimli konukla canlı yayına birbirine girdi. Anlı'nın kendisine kızmasıyla sinirlenen Sardoğan, "Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme. Geçen 'beyninden kan getireceğim' diyordun niye getirmedin. Hadi getir" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 16:38:00 - 2023-01-04 16:42:06
Canlı yayında kavga çıktı! Müge Anlı'yı azarladı

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında sinirler gerildi. Anlı ile konuğu Sinan Sardoğan arasında kavga çıktı.

"Müge Hanım adamı sinirlendirme"

Hakkındaki taciz iddialarını her fırsatta yalanlayan ve savunmasıyla başta Müge Anlı olmak üzere herkesi sinirlendiren Sinan Sardoğan, bugünkü canlı yayında Anlı'nın kendisine hesap sorması üzerine patlayan Sardoğan, "Sinirlenirsen sinirlen ne yapacaksın? Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme. Geçen 'beyninden kan getireceğim' diyordun niye getirmedin. Hadi getir" dedi.

Anlı ve Sardoğan'ın tartıştığı anlarda ise canlı yayındaki ses kısıldı.

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