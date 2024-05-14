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Yaşam Canlı yayında kan donduran itiraf! Ve paniklediği için anlattı... O günden bu yana taşla cesedin üstü kapatıldı!
Yaşam

Canlı yayında kan donduran itiraf! Ve paniklediği için anlattı... O günden bu yana taşla cesedin üstü kapatıldı!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 18:23:00 -
Canlı yayında kan donduran itiraf! Ve paniklediği için anlattı... O günden bu yana taşla cesedin üstü kapatıldı!

Muğla'nın bir ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan şahsın cesedi, üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu, Bulunmasının ardından korkunç itiraf geldi. Pişmanmış...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan şahsın cesedi, üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulunurken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Eski eş Emine Karabulut, cinayeti sevgilisinin işlediğini itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer'de 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan (52) bir daha haber alınamadı. Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi. Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından ekipler belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş'a ait olduğu teyit edildi.

Canlı yayında kan donduran itiraf Sevgilim öldürdü; oğlum ve annemle birlikte götürüp attık

"CESEDİN ÜSTÜNÜ TAŞLA ÖRTTÜK"

Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un programda yaptığı itirafında, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, ardından kafasına sopa ile vurdu. Cesedi Burhanettin, oğlum Mert ve annemle birlikte yayla yoluna götürüp attık. Sonra sabahın erken saatlerinde attığımız yere giderek, Burhanettin'le cesedin üstünü taşla örttük. Çok pişmanım" dedi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapılan itirafın ardından eski eş Emine Karabulut, oğulları Mert ve Mustafa Ataş, annesi Durkadın Karabulut ile sevgilisi Burhanettin Öztürk gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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