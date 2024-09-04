  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa'dan acı itiraf! 'Avrupa'da ve dünyada bir devrin sonu'

Savaş meydanlarının vazgeçilmezi! ABD'den Switchblade İHA siparişi

Solcuların çöplüğünde açan nadide çiçekler! Neyse ki ODTÜ'de milli duruş sergileyen öğrenciler de var

Sigaraya bir zam daha geliyor! O isim konuyu masaya yatırdı!

Anadolu parsı son Diyarbakır'da öldürüldü, avlamanın cezası 30 milyon!

ABD'den Türkiye'ye teşekkür! 'Minnettarız'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt'ten 8 iş birliği imzası!

Cem Küçük, Ece Üner’i rezil etti! Bu sözlere duyunca çılgına dönecek

Türkiye’nin en büyük turizm kongresi Kastamonu’da gerçekleştirilecek! Turizm sektörünün kredi borcu daralıyor

Cengiz Holding'e milyonlarca dolarlık kredi! Türkiye’nin en büyüğünü yapacaklar
Gündem Canlı yayında kan donduran cinayet itirafı: Tarhana çorbasına kattığı zehirle öldürdü
Gündem

Canlı yayında kan donduran cinayet itirafı: Tarhana çorbasına kattığı zehirle öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-09-04 10:07:00 - 2024-09-04 10:14:05
Canlı yayında kan donduran cinayet itirafı: Tarhana çorbasına kattığı zehirle öldürdü

Osmaniye'de rahatsızlanarak hayatını kaybeden Mehmet Yörük olayı, Müge Anlı'nın canlı yayınında gelen cinayet itirafıyla aydınlandı. Mehmet Yörük'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Aile, bu ani ölümde Sebile ve yardım istediği üfürükçü Mustafa'nın parmağı olduğundan şüphelendiklerini ısrarla dile getirdi. Baskılara dayanamayarak itiraflarda bulunan Sebile Yörük, uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ve eşinin zehirlenerek öldürüldüğünü ağlayarak itiraf etti.

Mustafa'nın aynı dönemde ölen eşinin vefatının da şüpheli olduğunu dile getiren Müge Anlı, canlı yayında suç duyurusunda bulundu. Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Yörük'e karşılık Mustafa, tepkisiz kalarak cinayet işlediğine dair olan iddiaları yalanladı.
 

TARHANA ÇORBASI İLE ZEHİRLEDİ 

Sebile Yörük, daha sonra da yaptığı tarhana çorbasına katılan su ile eşinin öldüğünü belirtti. Sebile Yörük, "Tarhana çorbasından üç kaşık aldıktan sonra öldü" dedi.

Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri yayına gelerek Üfürükçü Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına aldı.

Müge Anlı ile her sabah ekranlara geliyordu! Kötü haber geldi
Müge Anlı ile her sabah ekranlara geliyordu! Kötü haber geldi

Medya

Müge Anlı ile her sabah ekranlara geliyordu! Kötü haber geldi

Müge Anlı, Narin Güran ile ilgili sessizliğini bozdu! 'Haberini vermiş olayım' diyerek duyurdu
Müge Anlı, Narin Güran ile ilgili sessizliğini bozdu! 'Haberini vermiş olayım' diyerek duyurdu

Medya

Müge Anlı, Narin Güran ile ilgili sessizliğini bozdu! 'Haberini vermiş olayım' diyerek duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23