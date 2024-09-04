Canlı yayında kan donduran cinayet itirafı: Tarhana çorbasına kattığı zehirle öldürdü
Osmaniye'de rahatsızlanarak hayatını kaybeden Mehmet Yörük olayı, Müge Anlı'nın canlı yayınında gelen cinayet itirafıyla aydınlandı. Mehmet Yörük'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Aile, bu ani ölümde Sebile ve yardım istediği üfürükçü Mustafa'nın parmağı olduğundan şüphelendiklerini ısrarla dile getirdi. Baskılara dayanamayarak itiraflarda bulunan Sebile Yörük, uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ve eşinin zehirlenerek öldürüldüğünü ağlayarak itiraf etti.
TARHANA ÇORBASI İLE ZEHİRLEDİ
Sebile Yörük, daha sonra da yaptığı tarhana çorbasına katılan su ile eşinin öldüğünü belirtti. Sebile Yörük, "Tarhana çorbasından üç kaşık aldıktan sonra öldü" dedi.
Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri yayına gelerek Üfürükçü Mustafa ve Sebile Yörük'ü gözaltına aldı.