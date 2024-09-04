Canlı yayında kan donduran cinayet itirafı: Tarhana çorbasına kattığı zehirle öldürdü

Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Aile, bu ani ölümde Sebile ve yardım istediği üfürükçü Mustafa'nın parmağı olduğundan şüphelendiklerini ısrarla dile getirdi. Baskılara dayanamayarak itiraflarda bulunan Sebile Yörük, uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ve eşinin zehirlenerek öldürüldüğünü ağlayarak itiraf etti.

Mustafa'nın aynı dönemde ölen eşinin vefatının da şüpheli olduğunu dile getiren Müge Anlı, canlı yayında suç duyurusunda bulundu. Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Yörük'e karşılık Mustafa, tepkisiz kalarak cinayet işlediğine dair olan iddiaları yalanladı.