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Gündem Canlı yayında itiraf: Yunan basını Türk İHA/SİHA'ların üstünlüğünden rahatsız oldu!
Gündem

Canlı yayında itiraf: Yunan basını Türk İHA/SİHA'ların üstünlüğünden rahatsız oldu!

Yeniakit Publisher
2023-07-01 00:06:00 -

Canlı yayında Türkiye'nin İHA\SİHA üstünlüğü hakkında açıklamalarda bulunan Yunan gazeteci bu tehdidin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Yunanistan, Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına karşı İsrail yapımı Heron ve ABD yapımı MQ-9 İHA ve SİHA'ları edinmek için İsrail ve ABD ile müzakereleri sürdürüyor. Yunan basını ise Türkiye'nin İHA/SİHA'larının üstünlüğünden rahatsız.

Karabağ'ı unutamadılar

Bir Yunan televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Yunan yorumcular Türk İHA/SİHA'ların üstünlüğünden rahatsızlıklarını dile getirdi. Sunucunun, ''Nazikçe söylemek gerekirse önümüzdeki bu görselleri bir sorun olarak görüyorum. İki ülke arasında neden böyle bir fark var anlatmanızı istiyorum. Bu açığı kapatmak için hemen bir şeyler yapabilir miyiz?'' şeklindeki sorusuna cevap veren Yunan uzman, ''2000'li yıllardan itibaren Türkiye savunma sanayii alanında ciddi bir çalışma başlattı. Her halükarda büyük ve ciddi atılımlar yaptılar. Bunları birçok ülkeye sattılar. Karabağ'da Türk İHA'ları belirleyici oldu. Bunun Yunan kamuoyunu bozgunculuğa sevk etmesini kesinlikle istemiyorum. Bu tehdidi hafife almamak veya abartmamak gerektiğini düşünüyorum.'' ifadeleriyle cevap verdi.

Canlı yayında Türkiye'nin İHA\SİHA üstünlüğü hakkında açıklamalarda bulunan Yunan gazeteci bu tehdidin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

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