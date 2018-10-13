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Canlı yayında istifa! Kurucularından olduğu İYİ Parti'yi bırakıp MHP'ye geçti

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Av. Oğuzhan Türk, canlı yayında İP'ten istifa ederek MHP'ye geçti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:58

Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Oğuzhan Türk, canlı yayında İP'ten istifa ederek MHP'ye geçti.

"Devlet Bahçeli kollarını açtı"

Bir dönem MHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı da yapan Oğuzhan Türk canlı yayında Bahçeli'nin İYİ Partililere yaptığı davet üzerine kurucusu olduğu İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçti.

Türk: "Devlet Bahçeli kollarını açtı ülkücülere de yakışan MHP'ye gitmektir." dedi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 11:58
  1. İstanbul
  2. Meral Akşener
  3. Oğuzhan Türk
  4. Devlet Bahçeli
  5. MHP
  6. İYİ Parti

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