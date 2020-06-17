  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Canlı yayında ilk kez paylaştı! 'MHP aday göstermeyecek' dedi ve AK Parti'nin adayını açıkladı

Gazeteci Melik Yiğitel, TBMM Başkanlığı seçimlerine ilişkin son edindiği bilgileri açıkladı. Yiğitel, MHP'nin aday çıkarmayacağını ve AK Parti'de Mustafa Şentop üzerinde durulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:56:00 -

Gazeteci Melik Yiğitel, TBMM Başkanlığı seçimleri ile ilgili olarak 24 TV'de konuştu.

Melik Yiğitel, MHP'nin kesin olarak başkanlık konusunda aday çıkarmayacağını söyledi.

Yiğitel, son edindiği bilgilere göre yaptığı açıklamada, "MHP aday göstermeyecek. AK Parti'nin adayını gösterecekler. Daha önce de bu olmuştu. MHP'nin böyle bir opsiyonu yok. Şu anda ağırlıklı olan Mustafa Şentop ile devam etme konusu var. Yaptığım görüşmelerde bu bilgiyi aldım. MHP'nin buna itirazı olmaz. Bu konu zaten müzakere olacak bir konu değil" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı