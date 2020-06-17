Canlı yayında ilk kez paylaştı! 'MHP aday göstermeyecek' dedi ve AK Parti'nin adayını açıkladı

Gazeteci Melik Yiğitel, TBMM Başkanlığı seçimleri ile ilgili olarak 24 TV'de konuştu.

Melik Yiğitel, MHP'nin kesin olarak başkanlık konusunda aday çıkarmayacağını söyledi.

Yiğitel, son edindiği bilgilere göre yaptığı açıklamada, "MHP aday göstermeyecek. AK Parti'nin adayını gösterecekler. Daha önce de bu olmuştu. MHP'nin böyle bir opsiyonu yok. Şu anda ağırlıklı olan Mustafa Şentop ile devam etme konusu var. Yaptığım görüşmelerde bu bilgiyi aldım. MHP'nin buna itirazı olmaz. Bu konu zaten müzakere olacak bir konu değil" dedi.