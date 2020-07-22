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Gündem

Canlı yayında ilginç anlar! Fatih Altaylı dalga geçmeye kalktı, Erol Mütercimler susturdu

Türkiye'nin askeri savunma gücünün tartışıldığı programda ilginç anlar yaşandı. Canlı yayında 'Uçak fabrikalarını CHP'mi kapatmıştır' diye çıkışta bulunan Fatih Altaylı'yı Erol Mütercimler susturdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 11:05:00 -

Yerli uçak ve milli savunma sanayi ile ilgili konuların tartışıldığı canlı yayında konuk Dr. Erdoğan Karakuş 1950'li yıllarda kapatılan uçak fabrikalarını hatırlattı.

Moderatör Fatih Altaylı'nın alaycı bir üslupla 'Cehape mi kapatmıştır efendim' çıkışı, Dr. Erol Mütercimler'in 'evet' tepkisiyle son buldu.

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Yorumlar

fikret

CaHaPa fetö ve pkk dan daha tehlikeli bir terör örgütüdür
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