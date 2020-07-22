Canlı yayında ilginç anlar! Fatih Altaylı dalga geçmeye kalktı, Erol Mütercimler susturdu
Türkiye'nin askeri savunma gücünün tartışıldığı programda ilginç anlar yaşandı. Canlı yayında 'Uçak fabrikalarını CHP'mi kapatmıştır' diye çıkışta bulunan Fatih Altaylı'yı Erol Mütercimler susturdu.
Yerli uçak ve milli savunma sanayi ile ilgili konuların tartışıldığı canlı yayında konuk Dr. Erdoğan Karakuş 1950'li yıllarda kapatılan uçak fabrikalarını hatırlattı.
Moderatör Fatih Altaylı'nın alaycı bir üslupla 'Cehape mi kapatmıştır efendim' çıkışı, Dr. Erol Mütercimler'in 'evet' tepkisiyle son buldu.