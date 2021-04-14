Canlı yayında hodri meydan! CHP garanti veriyorsa talepte bulunalım

yeniakit.com.tr

Muhalif kesimlerin koronavirüs önlemleri ile alakalı “Tam kapanmalıyız’ şeklindeki eleştirileri Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuşuldu. Programda, muhalefetin tam kapanma olduğu takdirde artık koronavirüsü yenecekleri şeklinde bir algı oluşturduğunu ifade Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Aşı gibi bir şey değil ki bu. Tam kapandın ertesi günü yurt dışından turist geldi bütün Türkiye’ye yaydı, Tekrar aynısı tekrar döndük başa.” dedi.

Garantisini veriyor musunuz?

Sürekli ‘Tam kapanma’ diyerek yaygara koparan CHP’ye ve Türk Tabipler Birliği’ne seslenen Karahasanoğlu, “Tam kapanmayla çözülecekse, gerçekten garantisini veriyorlarsa, tam kapanalım 15 gün. CHP ve TTB bunun garantisini veriyorsa Cumhurbaşkanımızdan talepte bulunalım ve diyelim ki ‘Arkadaşlar bu güvenceyi veriyorlar bize, eğer 1y veya 15 gün kapanırsak kesinlikle koronavirüsten tek bir vaka yaşanmayacakmış Türkiye’de.” Ya bunun garantisini sen nasıl verebilirsin? Amerika veremiyor, Rusya, Çin veremiyor” dedi.