  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Camiye saldırıda 2 gözaltı
Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi!
Asya ülkesinden Rusya kararı: Gerek duymuyoruz
Dünya Canlı yayında görülmemiş kaza! Muhabir neye uğradığını şaşırdı
Dünya

Canlı yayında görülmemiş kaza! Muhabir neye uğradığını şaşırdı

Mısır'ın başkenti Kahire'de canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı. Kazadan sonra muhabir ile kurulan bağlantı apar topar kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 16:37:00 -

Mısır’da trafikteki son durumu aktaran muhabire motosiklet çarptı. Saniye saniye kayıt altına alınan kaza sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya Mısr'da yaşanan talihsiz canlı yayını konuşuyor...

'Sada Al-Balad' isimli kanalda çalışan muhabir kentteki trafiğin son durumunu aktarırken tabiri caizse hayatının şokunu yaşadı.

Muhabire canlı yayın yaptığı sırada motosiklet çarptı. Kaza anı saniye saniye kayıt altına alındı.

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Paylaşım rekorları kıra görüntüler viral oldu.

Ülkenin basketi Kahire'de meydana gelen kaza nedeniyle muhabir ve sürücünün hafif yaralar aldıkları açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay