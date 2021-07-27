Canlı yayında görülmemiş kaza! Muhabir neye uğradığını şaşırdı
Mısır'ın başkenti Kahire'de canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı. Kazadan sonra muhabir ile kurulan bağlantı apar topar kesildi.
Mısır’da trafikteki son durumu aktaran muhabire motosiklet çarptı. Saniye saniye kayıt altına alınan kaza sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sosyal medya Mısr'da yaşanan talihsiz canlı yayını konuşuyor...
'Sada Al-Balad' isimli kanalda çalışan muhabir kentteki trafiğin son durumunu aktarırken tabiri caizse hayatının şokunu yaşadı.
Muhabire canlı yayın yaptığı sırada motosiklet çarptı. Kaza anı saniye saniye kayıt altına alındı.
Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Paylaşım rekorları kıra görüntüler viral oldu.
Ülkenin basketi Kahire'de meydana gelen kaza nedeniyle muhabir ve sürücünün hafif yaralar aldıkları açıklandı.