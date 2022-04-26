Canlı yayında gerginlik! Metiner Stüdyoyu terk etti
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı bir canlı yayında TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan'ın kendisine hakaret etmesi sonucu tepki göstererek yayını terk etti.
KRT TV canlı yayınında eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan ile sığınmacı sorunu hakkında tartıştı. Tartışma bir anda hakaret boyutuna ulaşınca ortam gerildi.
Metiner stüdyoyu terk etti
İkili canlı yayında birbirini saygısızlıkla suçlarken tartışmanın uzaması üzerine Metiner yaşanan gerginliğin ardından stüdyoyu terk etti.