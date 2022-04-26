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Medya Canlı yayında gerginlik! Metiner Stüdyoyu terk etti
Medya

Canlı yayında gerginlik! Metiner Stüdyoyu terk etti

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı bir canlı yayında TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan'ın kendisine hakaret etmesi sonucu tepki göstererek yayını terk etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 10:13:00 -

KRT TV canlı yayınında eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan ile sığınmacı sorunu hakkında tartıştı. Tartışma bir anda hakaret boyutuna ulaşınca ortam gerildi.

Metiner stüdyoyu terk etti

İkili canlı yayında birbirini saygısızlıkla suçlarken tartışmanın uzaması üzerine Metiner yaşanan gerginliğin ardından stüdyoyu terk etti.

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Yorumlar

salih

nakadar edepsızlık bukadar hakaret yazıklar olsun sayın metıner konuşmana gerek yoktur terk et orayı bunlar kumbas kurar zıhnıyet bozuktur

teoman

İhanet şebekesi içerisinde olan bir kanala çıkması bile hata..Onlar düzelmezler..
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