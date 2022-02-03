Canlı yayında FETÖ mahkumlarını sırıtarak dinleyen Barış Pehlivan'a bak! 'FETÖ organizasyonuna katılmışlar' edebiyatını sürdürüyor

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Devletin gizli bilgillerini haber yapmak suretiyle ifşa etmek suçundan hapis cezası onanan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı yardımcıları üzerinden hedef aldı.

"Akar'ın yardımcıları geçmiş tarihte FETÖ organizasyonlarına katılmış" edebiyatını sürdüren Pehlivan, "Şuay Alpay'dan sonra Hulusi Akar'ın bir başka bakan yardımcısının da FETÖ ile bağı ortaya çıktı. Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu FETÖ organizasyonlarına katılmış, örgütü ve lideri Gülen'e övgüler dizmişti. Eski AKP milletvekili olan Kavaklıoğlu, bakanlıktaki beş ayrı birimden sorumlu olarak görev yapıyor." dedi.

Canlı yayında FETÖ mahkumlarını sırıtarak dinliyordu!

Barış Pehlivan'ın yazısı, önceki gün Halk TV canlı yayınına bağlanan FETÖ mahkumları Atilla Taş ve Murat Aksoy'u keyifle dinlediği anları akıllara getirdi.

FETÖ'nün Fuat Avni adlı Twitter hesabına verdiği destek ve Meydan gazetesinde yazdığı yazılar sebebi ile yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Atilla Taş, önceki gün Halk TV canlı yayınına katılarak iktidarı ve Türk yargı sistemini hedef aldı. FETÖ hükümlüsü Murat Aksoy'un da katıldığı canlı yayınla, CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV ekranı, FETÖ'cülerin propaganda aracına dönerken, bugün Hulusi Akar'ı yardımcıları üzerinden ortaya attığı iddialarla FETÖ ile ilişkilendirmeye çalışan Barış Pehlivan da sırıtarak dinliyordu.