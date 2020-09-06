Canlı yayında ders veren profesör, bir anda koronavirüsten hayatını kaybetti!

Arjantin'in başkenti Buenos Aries'te profesör olarak görev yapan Paola De Simone isimli 46 yaşındaki kadın akademisyen, video konferans ile öğrencilerine ders verirken bir anda fenalaştı.

Prof. Paola De Simone, öğrencilerine ders verdiği sırada kendisini iyi hissetmediğini ve nefes almakta güçlük çektiğini söyledi.

Bu sözlerinin ardından profesörün daha da kötüleştiğini fark eden öğrencileri ambulans yönlendirmek için evinin adresini istedi ancak 'Yapamıyorum...' cümlesini tamamlayamadan bir anda yere yığıldı.

Derste bulunan Ana Breccia isimli bir öğrenci, "Ben sınıf arkadaşlarım o dersteydik. Zatürre olduğunu söyledi ve kötü hissettiğini dile getirdi. Daha sonra ders sunumlarını değiştirememeye ve konuşamamaya başladı. Dengesini de yitirdi" ifadesiyle olay anını anlattı.

De Simone’nin bir doktorla evli olduğu ve genç profesörün eşinin pandemi dolayısıyla çok yoğun çalıştığını öğrenildi.

Doktorun, eşinin cansız bedenini eve gelince bulduğunu da aktarıldı.