Canlı yayında çöplüğüne gömüldü Türker Ertürk’ü rezil eden görüntüler

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyareti ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmî ziyarette bulunmak üzere gittiği İran’da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmî törenle karşılandı. Erdoğan daha sonra İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi.



Başkan Erdoğan'ın bu görüşmesinden bir kare görüntü alan eski amiral Türker Ertürk ise sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaparak Türk bayrağı olmamasına dikkat çekti. Manşetlerin Dili programında Ayetullah Hamaney'in diğer liderlerle yaptığı görüşmelerin de fotoğrafları ortaya çıkınca Türker Ertürk rezil edildi.





