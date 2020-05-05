Canlı yayında böyle tepki gösterdi "Ben bu cümleleri yazan gazeteyi yırtarım"

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla katıladığı Akit TV’de ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde programında sunucu Fatin Dağıstanlı, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.

"Ben bu cümleleri yazan gazeteyi yırtarım"

CHP'lilerin darbe çağrılarına sessiz kalarak toplumun tepkisini çeken Kılıçdaroğlu'nun Selvi ile yaptığı ropörtaj, Hürriyet Gazetesi'nde "Ne darbesi Allah aşkına" ifadeleriyle manşete çekildi. Skandalın ardından tepkisini gizleyemeyen Dağıstanlı, "Ben bu cümleleri yazan gazeteyi yırtarım" dedi.

İşte Fatin Dağıstanlı'nın o ifadeleri:

"Böyle bir gazete bu haberi böyle yazıyorsa samimiyetimle söylüyorum yırtılmayı hak ediyordur. Ben bu cümleleri okuduğum bir gazeteyi yırtarım. 15 Temmuz'dan öncede Abdulkadir Selvi de Kemal Kılıçdaroğlu da aynı cümlelerle karşımıza geldiler. Ya bizi bu kadar bu kadar gerizekalı balık hafızalı zannetmesin bunlar artık.

'Siz darbeci değilseniz kim darbeci?'

15 Temmuz'dan önce söylenen cümlelerle, şimdi karşımıza gelip bunlarıda bize haber diye yutturan Abdulkadir Selvi, sen FETÖ'cü değilsen kim FETÖ'cü? Kılıçdaroğlu, sen FETÖ'cü değilsen kim FETÖ'cü? Siz darbeci değilseniz kim darbeci bu ülkede? Ben yüksek sesle soruyorum, haykırıyorum."