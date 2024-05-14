Canlı yayında bomba iddia! CHP'nin 2028 adayı kadın mı olacak?

CHP'de 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık tartışmaları erken başladı. Erken seçime gidilmezse seçime 4 yıl var. Ancak CHP'de adaylık tartışmaları başladı. CHP kulislerini en iyi bilen isimlerin başında gelen Barış Yarkadaş Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında CHP'nin 2028 için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yanına 3. bir ismi yazdığını belirtti.

Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100.com yazarı Fuat Uğur, tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, hukukçu Mücahit Birinci, Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına konuk oldu.

“SANTRAFORLARDAN BİRİSİ NEDEN KADIN OLMASIN”

Yarkadaş verdiği kulis bilgisinde "Önceki haftalarda CHP’nin MYK’sında sohbet esnasında Cumhurbaşkanı adayları, Özgür Özel’in futbol üzerinden tarifleri konuşuldu. Özel bu forvet meselesini santrafora çeviriyor. 3 santrafordan bahsediyor Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Sonra “Bu santraforlardan birisi neden kadın olmasın mesela Ayşe Hanım gibi” dedi." ifadelerine yer verdi.