  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koç Grubu'nun 80 mağazalı mobilya markası sessiz sedasız ortadan kayboldu! Artık böyle bir marka yok

Otomobil devinden 11 milyar dolarlık yatırım! Elektrikli otomobil ve batarya üretimi için O ülkeyi seçtiler

Öğretmen istihdamına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı

İngiliz ekonomistten Mehmet Şimşek'e emekli maaşlarıyla ilgili üstü kapalı tavsiye! Duyan çileden çıktı

Emekli tümamiral açık adres verdi: Orada Türkiye'ye 500 yıldan fazla yetecek doğalgaz rezervi var

Alçak siyonistler Hazreti İbrahim'in (a.s.) kabrinin yanı başına konser alanı kurdu!

DEAŞ'ı yine sahaya sürdüler! 5 asker hayatını kaybetti

İHA-SİHA-DİHA! 'Türk havacılığının altın çağı'

Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi!

Kassam küffarı tekbirlerle vuruyor!
Siyaset Canlı yayında bomba iddia! CHP'nin 2028 adayı kadın mı olacak?
Siyaset

Canlı yayında bomba iddia! CHP'nin 2028 adayı kadın mı olacak?

Yeniakit Publisher
2024-05-14 10:09:00 - 2024-05-14 10:55:18

CHP'de 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık tartışmaları erken başladı. Erken seçime gidilmezse seçime 4 yıl var. Ancak CHP'de adaylık tartışmaları başladı. CHP kulislerini en iyi bilen isimlerin başında gelen Barış Yarkadaş Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında CHP'nin 2028 için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yanına 3. bir ismi yazdığını belirtti.

CHP'de 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık tartışmaları erken başladı. Erken seçime gidilmezse seçime 4 yıl var. Ancak CHP'de adaylık tartışmaları başladı. CHP kulislerini en iyi bilen isimlerin başında gelen Barış Yarkadaş Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında CHP'nin 2028 için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yanına 3. bir ismi yazdığını belirtti.

Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100.com yazarı Fuat Uğur, tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, hukukçu Mücahit Birinci, Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına konuk oldu.

“SANTRAFORLARDAN BİRİSİ NEDEN KADIN OLMASIN”

Yarkadaş verdiği kulis bilgisinde "Önceki haftalarda CHP’nin MYK’sında sohbet esnasında Cumhurbaşkanı adayları, Özgür Özel’in futbol üzerinden tarifleri konuşuldu. Özel bu forvet meselesini santrafora çeviriyor. 3 santrafordan bahsediyor Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Sonra “Bu santraforlardan birisi neden kadın olmasın mesela Ayşe Hanım gibi” dedi." ifadelerine yer verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23