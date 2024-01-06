Canlı yayında Beşiktaş ve Sultan Abdülhamid Han iddiası! 'Yalancı arşivleri reddediyorum'
Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu, Akit TV ekranlarında Beşiktaş'ın kuruluşuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Oda programında açıklamalarda bulunan BJK Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu, "Bizim ülkemizde bizi esaret altına alacaklar koca Abdülhamid Han'ı küçük düşürmeye çalışacaklar ve biz sessiz kalacağız. Sevgili izleyicilerimiz istihbarat savaşları neticesinde emperyalist siyonitst güçler kulüpleri istihbarat merkezine çevirmek istediler. O günkü ismiyle Osmanlı Beşiktaş Terbiye-i Beden Mektebi bugünkü ismiyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Beşiktaş'ı kuran kurduran Ulu Hakan Abdülhamid Han'dır. Sahte arşivleri de reddediyorum." dedi.
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