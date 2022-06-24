Canlı yayında 'Benzin depodan nasıl çalınır' eğitimi verildi! Yok böyle bir olay

Batı'nın Rusya yaptırımlarının körüklediği rekor benzin fiyatlarının vurduğu ülkelerden biri olan Yunanistan'da, devlet televizyonu, bir aracın yakıt deposunun nasıl delineceği ve depodan nasıl benzin çekileceğine dair tavsiye yayımladı.

Yunanistan'da yakıt fiyatları yükselirken, devlet televizyonu ERT, hayrete şayan bir yayın yaparak, başkasının aracından benzin çalma yöntemlerini uygulamalı olarak gösterdi.

ERT'nin Syndeseis isimli sabah haber programının bir bölümü, araçlardan nasıl benzin çekileceği meselesine ayrıldı. Kanalın muhabiri Costas Stamou, "Çok karmaşık bir şey değil, özel bir boruya da ihtiyacınız yok, balkon hortumu bile işinizi görecektir" dedi.

İzleyicilere yöntemi uygulamalı gösteren bir araba tamircisi, arabanın yakıt deposuna nereden girilmesi, nasıl hortuma üflenmesi ve bidona takılması gerektiğine dair bilgi verdi.

"Beyler, aklınızı mı kaçırdınız?"

Devlet televizyonunda benzin hırsızlığı yayını yapılması; şaşkınlık, tepki ve esprilerle karşılandı.

Twitter'da bir kullanıcı, "Beyler, aklınızı mı kaçırdınız? İnsanlara benzin çalmakla ilgili ipuçları mı veriyorsunuz" derken, bir diğeri, “Benzini kolayca çalmanın iki yolunu anlatan eğitimden sonra, ERT şimdi kilitlerin nasıl açılacağı ve cüzdanların nasıl çarpılacağı konusunda yeni eğitimler hazırlıyor" diye dalga geçti.

Perşembe gününe kadar ERT yayınıyla ilgili Yunan hiciv sitesi Luben'in mikslediği video 170 binden fazla kez izlendi. Orjinal kesiti de Twitter'da 32 bin 500 izleme aldı.

Son aylarda Yunanistan'da akaryakıt fiyatları istikrarlı şekilde tırmanırken, çarşamba günü itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi Atina'da 2.37 euronun, Rodos ve komşu adalarda 2.50 euronun üzerinde satılıyordu.

Akaryakıt vergisinin düşürülmesi çağrılarına kulak tıkayan Yunan hükümeti, bunun yerine daha az varlıklı araba ve motosiklet sahiplerine 30-50 euro sübvansiyon vermeyi tercih etti.

Yunanistan'ın yıllık enflasyon oranı mayıs ayında son 29 yılın rekorunu kırarak yüzde 11.3'e çıktı.