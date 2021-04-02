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Gündem Canlı yayında 'Benim adıma üzelme tartışması'
Gündem

Canlı yayında 'Benim adıma üzelme tartışması'

Canlı yayında Prof.Dr. Mehmet Şahin ve Mustafa Balbay arasında 'Benim adıma üzelme' tartışması çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 05:17:00 -

Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu programda Mustafa Balbay ve Prof.Dr. Mehmet Şahin arasındaki tartışmada tansiyon yükseldi.

Şahin, "Sayın Balbay'a üzüldüm biraz, çünkü Selahattin Demirtaş ile kurulan duygusal bağ, Diyarbakır anneleri ile kurulsa şimdi bu sorun çözülürdü." dedi. Bunun üzerine Mustafa Balbay, "Benim adıma üzelmeyin, Mücahit Birinci AK Parti MHP üyesi siz nesiniz bilelim." diye tepki gösterdi. Şahin de,"Sözümü geri alıyorum. Sizin adınıza üzüldüğüm için pişmanım." dedi.

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