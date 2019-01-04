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Canlı yayında açıkladı: MHP'ye bırakılacak ilçeler belli oldu

AK Parti ile MHP arasında yapılan Cumhur İttifakı'nda flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, cumhur ittifakı kapsamında İzmir'de 3 ilçenin MHP'ye bırakılacağını iddia etti.

04 Ocak 2019 Cuma 16:34
Canlı yayında açıkladı: MHP'ye bırakılacak ilçeler belli oldu

Gazeteci Abdulkadir Selvi, cumhur ittifakı kapsamında İzmir'de 3 ilçenin MHP'ye bırakılacağını söyledi.

CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Abdulkadir Selvi şunları söyledi:

"Üç ilçe MHP’ye bırakılacak"

"Liderler, Erdoğan ve Bahçeli'nin birkaç yerde ortak miting yapacağı konuşuluyor. Şimdi ikinci aşamaya geçildi. Hem liderler hem parti yönetimleri ve teşkilatlar bu konu üzerinde odaklanacaklar. İttifakın tabanda ne kadar geçerli olacağı seçim sonuçları üzerinde etkili olacak. AK Parti yarın İzmir adaylarını açıklayacak. Bana gelen bilgilere göre üç ilçe MHP’ye bırakılacak. Bunlar Aliağa, Kiraz ve Foça. Belki bu sayı 4 olabilir. İstanbul ve Ankara adaylarının tamamını açıklayan AK Parti, yine ittifak kapsamında İstanbul ve Ankara'dan 3'er ilçeyi MHP'ye bırakmıştı."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 16:34
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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