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Siyaset Canlı yayında açıkladı: İYİ Parti çöküş sürecinde
Siyaset

Canlı yayında açıkladı: İYİ Parti çöküş sürecinde

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, İYİ Parti'nin çöküş sürecinde olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 18:15:00 - 2023-01-13 18:15:52

24 TV'de yayınlanan programa konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Türkiye siyasetine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Seçimlere az bir zaman kala İYİ Parti'ye yönelik tespitlerini aktaran Genç, İP'in çöküş sürecinde olduğunu söyledi.

Mevcut durumda partiler arası en fazla oy geçişinin İYİ Parti ile CHP arasında olduğunu söyleyen Hikmet Genç, "Hatırlıyor musunuz bir anda anketlerde yüzde 20 gösteren vardı İYİ Parti'yi. Hemen bir boncuk buldular, İYİ Parti çok yükseliyor diye. Şu anda İYİ Parti'nin oy oranı 1,5 yıl önceki anketlerden düşe düşe 10'un altına indi" dedi.

İYİ Parti'nin şu an yaşadığı sürecin çöküş süreci olduğunu ifade eden Genç, partiden ayrılarak Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ'ın da İYİ Parti'den oy almaya başladığını belirtti.

Genç, çok iddialı bir cümle kurarak "Belki de seçimlerde sonra İYİ Parti diye bir partiden bahsetmeyeceğiz." dedi.

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Yorumlar

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Millet hakikati bilir tabiki her parti kendine göre kemikleşmiş oylari vardır.Zaten millete vereceği bir şey yok tur.İnsaallah yedili parti gereken cevabı alacaktır

Hamza

Zaten balondu
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