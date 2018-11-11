Canlı yayında açıkladı! İşte CHP'nin İstanbul adayı

Türkiye, 2019'ın Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimlere hazırlanıyor. İddialara göre; CHP'de İlhan Kesici sesleri yükseliyor.

31 Mart 2019'da düzenlenecek olan yerel seçimler öncesi, siyasi partiler İstanbul adaylığı için parti içi anketlere odaklanmış durumda. Bu tarz çalışmalara zaman zaman kamuoyu yoklamaları da eşlik ediyor.

Yerel seçimlere 6 aydan daha kısa bir süre kala CHP'de İstanbul için İlhan Kesici ismi öne çıkıyor. 24 Haziran öncesi de gündeme gelen bu isim, siyasete 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri'yle Anavatan Partisinde başlamıştı. CHP'de 25 ve 26. dönem milletvekili olarak görev yapan Kesici'nin ismi Sabahattin Önkibar tarafından canlı yayında açıklandı.

"İlhan Kesici'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçiyor"

Önkibar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay'ı referans gösterirken şu ifadeleri kullandı:

CHP yönetiminden Engin Altay beni aradı, Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu. Dedi ki "İstanbul'da en güçlü adaylardan biri İlhan Kesici. Anketlerden o çıkıyor ama onunla beraber üç isim daha var." Ben bunu geçen hafta isim vermeden Genel Başkan Yardımcısı dedim. "Ya isim ver, böyle bir Genel Başkan Yardımcısı var mı?" dediler. Var, Engin Altay, isim veriyorum. Engin beyle konuştum. Kendisi beni aradı. Kendisinin İstanbul'da bir ilçeye talip olduğu noktasında "Hayır, ben talip değilim." dedi. Ama İlhan Kesici'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçiyor dedi. Ben ona atfen dillendirdim.