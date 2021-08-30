Canlı yayında açıkladı: Darbeye tiyatro demediğim için...

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu sanatçı Umut Akyürek oldu. Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Akyürek, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akyürek'in açıklamaları şöyle:

Benim her bakış açısından sevenlerim var, hepsi benim canlarım. Gezi'de çıkıp slogan atmamam ya da darbeye tiyatro demememi çok ağır eleştirdiler. Darbeye, tiyatro demediğim için çok acımazsızca bana hakaret eden insanlar oldu. Ben istiyorum ki inanlar, büyük resmi görenler çoğalsın. Allah onlara gönül, göz açıklığı versin. Beklemedikleri bir duruş sergilediğim için oldukça sarsıldım.

15 temmuz

Ben o gece (15 Temmuz gecesi), karınca misali safım belli olsun diyerek dışarı çıktım.

15 Temmuz gecesi biz refleks olarak hiçbir şey düşünmeden dışarı çıktık. Tankların önüne de çıktık. Elimizden ne gelirse onu yapmak için çıktık biz o gece. Sözlerimizle eylemlerimiz bir oldu bizim. Ben o gece, karınca misali safım belli olsun diyerek dışarı çıktım.

Türkiye'de birtakım maşaların, kuklaların başka yerden yöneltildiğini Gezi Parkı olaylarında gördüm. Hiçbir zaman politik olamadım. Kişiler, kurumlar beni bağlamıyor. Benim derdim ülkem. Kim bu uğurda savaş veriyorsa onun yanında oldum ve bunun bedelini de ödedim. Çok linç yedim. Ben Gezi olaylarına kadar siyasetten uzak bir insandım, hala daha öyleyim. Fakat o olay ülkeyi kırılma noktasına getirdi. Ben büyük resmi o zaman gördüm. Türkiye'de birtakım maşaların, kuklaların başka yerden yöneltildiğini Gezi Parkı olaylarında gördüm.



