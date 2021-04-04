Canlı yayında 104 amiral tartışması! Bayrakçı ve Birinci masaları yumrukladı

TV 100 ekranlarında emekli 104 amiralin yayınladı 28 Şubat zihniyetli bildiri tartışıldı.

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, "Bu imam beyefendinin laiklik kaldırılsın teklifine destek verilirken, 104 amiralin bildirisi satır satır okudum bir sorun yok. O imam var ya o imam." dedi. Bunun üzerine gazeteci Abdurrahman Uzun, "O imam demeyin lütfen. Mehmet Hocayı tanırım ben." diyerek Bayrakçı'ya tepki gösterdi.

Söz alan Bayrakçı, "104 generale ahlaksız şerefsiz deniyor. Ben sadece o imam dedim. Mücahit Birinci az önce söyledi." dedi.

AK Parti MKYK üyesi Hukukçu Mücahit Birinci,"Ben öyle bir şey söylemedim. Beni kriminalize etmeyin." dedi.

Önce Birinci tüm gücüyle masaya vururken, ardından Bayrakçı masaya vurup ayağa kalkarak Birinci'ye doğru yöneldi.