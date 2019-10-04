Canlı yayına çıkmayan Fatih Portakal'dan açıklama!

Amerikan-Yahudi kanalı FOX Tv, Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, bu akşam ekran başında yer almadı. Portakal’ın nerede olduğu merak edildi.

Fox Tv’de bu akşam Ana Haber’i Fatih Portakal sunmuyor. Gazeteci Portakal sosyal medya hesabından da herhangi bir açıklama yapmazken nerede olduğu izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu durum sosyal medyada da günün merak edilen sorusu haline geldi.

Fox Ana Haber’i bu akşam hafta sonu sunucusu olan Gülbin Tosun sundu.

Açıklama geldi

Sosyal medyada, 'Fatih Portakal kovuldu mu?', 'İstifa mı etti?' soruları sorulmaya başlanırken Portakal bir açıklamada bulunarak, "Merhaba... Sıkıntı yok, pazartesi ekrandayım. Aslında kabahat bende, dün akşamdan “yokum” diye duyurmalıydim. Benden kurtulmak o kadar kolay değil" dedi.

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