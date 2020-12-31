CANLI YAYIN! Yeniden Refah Partili o isimden canlı yayında flaş açıklamalar
Yeniden Refah Partisi Genel Baskan Yardımcısı Doğan Bekin, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA
Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi’nin iktidar olması durumunda dış politikada nasıl bir strateji izleyeceği kamuoyunda merak ediliyor.
Yeniden Refah Partisi’nin dış politika stratejisi nasıl olacak? İsrail, Ermenistan ve Amerika ile nasıl bir ilişki planlanıyor? Türkiye’nin mevcut dış politikada seyrini Yeniden Refah Partisi nasıl yorumluyor?
Mehmet Özmen soruyor, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin canlı yayında yanıtlıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=q_Y5h5laFac&feature=youtu.be