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Gündem CANLI YAYIN! ‘Yeni Dünya’yı Hristiyan kisveli Yahudi Misyonerler mi kuruyor?
Gündem

CANLI YAYIN! ‘Yeni Dünya’yı Hristiyan kisveli Yahudi Misyonerler mi kuruyor?

Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, “Yeni Dünya” tartışmalarına yönelik canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “ABD’de artık hâkim güç Evanjelistlerdir. Yani Siyonist Hristiyanlar..” diyen Taşçı, “Hristiyan kisvesine bürünmüş Yahudi Misyonerler, yeni dünyaya yön vermeye çalışacaklar.” iddiasında bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 20:02:00 - 2020-11-20 20:47:49
CANLI YAYIN! ‘Yeni Dünya’yı Hristiyan kisveli Yahudi Misyonerler mi kuruyor?

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Ortadoğu ve ‘Yeni Dünya Düzeni’ konularında yaptığı araştırma yazılarıyla bilinen araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı. 

Yeni Akit YouTube kanalımıza abone oldunuz mu?

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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Yorumlar

Yasemin

AYASOFYA KEBİR CAMİİ ŞERİFİ Açıldı. zincirler kırıldı . Türkler YÖN verecek. Haçlıların işi BİTTİ.  
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