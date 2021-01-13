CANLI YAYIN! Ümmetin kanayan yarası Filistin’de neler oluyor? O isimden canlı yayında flaş açıklamalar
Yeni dönemde Filistin başta olmak üzere Ortadoğu’da önemli tarihi olaylara şahitlik etmeyi sürdüreceğiz. Siyonist İsrail’in deport ederek Kudüs’ten uzaklaştırdığı o isim, Kudüs Mihmandarı ve Habervakti.com Genel Koordinatörü Bülent Deniz canlı yayında bilinmeyen Filistin gerçeğini anlatıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Ümmetin kanayan yarası Filistin’de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kudüs Mihmandarı ve Habervakti.com Genel Koordinatörü Bülent Deniz canlı yayında ümmetin Kudüs davasını ve yaşanan son gelişmeleri anlatıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=L_c2FrY9zpM&feature=youtu.be