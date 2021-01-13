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Gündem CANLI YAYIN! Ümmetin kanayan yarası Filistin’de neler oluyor? O isimden canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Ümmetin kanayan yarası Filistin’de neler oluyor? O isimden canlı yayında flaş açıklamalar

Yeni dönemde Filistin başta olmak üzere Ortadoğu’da önemli tarihi olaylara şahitlik etmeyi sürdüreceğiz. Siyonist İsrail’in deport ederek Kudüs’ten uzaklaştırdığı o isim, Kudüs Mihmandarı ve Habervakti.com Genel Koordinatörü Bülent Deniz canlı yayında bilinmeyen Filistin gerçeğini anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 22:04:00 -
CANLI YAYIN! Ümmetin kanayan yarası Filistin’de neler oluyor? O isimden canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Ümmetin kanayan yarası Filistin’de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kudüs Mihmandarı ve Habervakti.com Genel Koordinatörü Bülent Deniz canlı yayında ümmetin Kudüs davasını ve yaşanan son gelişmeleri anlatıyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=L_c2FrY9zpM&feature=youtu.be

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