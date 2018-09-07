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Canlı yayın tuzağına İran'ın kendisi düştü! Erdoğan'ın ateşkes istemesi...

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye gündemiyle bir araya geldiği Tahran zirvesinin basına kapalı yapılması gereken bölümünü, İranlı yayın kuruluşu Türk ve Rus taraflarına bilgi vermeden gizlice yayınladı. Ancak İran bu tavrıyla kendini zor durumda bıraktı. Erdoğan'ın siviller için ateşkes istemesi ve İran'la Rusya'nın buna yanaşmaması kameralara yansıdı.

07 Eylül 2018 Cuma 22:10
Canlı yayın tuzağına İran'ın kendisi düştü! Erdoğan'ın ateşkes istemesi...

İran’ın ev sahipliğinde düzenlenen üçlü zirvenin müzakere kısmı, teamüllerin aksine basına açık gerçekleştirildi. Tahran’daki zirvenin açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etmesi bekleniyordu.

TÜRKİYE VE RUSYA'NIN BUNDAN HABERİ YOKTU

Basın mensupları, açılış konuşmalarının ardından basın toplantısının yapılacağı salona alındı. Ancak daha sonra İranlı yetkili yayın kuruluşunun yayını kesmediği ortaya çıktı. Bu karardan Türkiye ve Rusya tarafının bilgisi olmadığı öğrenildi. Bu tür zirvelerde müzakerelerin basına kapalı yapıldığı biliniyor.

İRAN, SİVİLLERİ UMURSAMADIĞINI "YANLIŞLIKLA" DÜNYAYA İLAN ETTİ

Müzakerelerin sürdüğü bu kısımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin sonuç bildirisine İdlib’de ateşkes ilanının eklenmesini istedi.

Putin ve Ruhani ise İdlib’de çok fazla sivil yaşadığı gerekçesiyle Erdoğan’ın çağrısını haklı bulduklarını belirtti ancak, ateşkes ifadesinin sonuç bildirisinde yer alması konusunda mutabakat sağlanmadı.

TAHRAN ZİRVESİNDEN ÇIKANLAR

Türkiye, Rusya ve İran liderleri, Suriye konulu üçüncü zirvede İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki duruma yoğunlaştı.

Üç garantör ülke lideri, İdlib'deki durumun Suriye'nin toprak bütünlüğü, terörle ortak mücadele ilkeleri ve Astana formatında oluşturulan işbirliği çerçevesinde ele alınmasında mutabık kaldı.

Liderler, İdlib'de terörle mücadelenin sivilleri gözeterek yapılması konusunda ortak mesajlar verdi.

Suriye ihtilafının yalnızca siyasi süreç yoluyla çözüleceğine bağlılıklarını yineleyen liderler, terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimin reddedileceğine ve ayrılıkçı gündemlerle ortak mücadele edileceğine de işaret etti.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 22:10
  1. Putin
  2. canlı yayın
  3. tahran
  4. üçlü zirve
  5. Ruhani
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  7. SİYASET Haberleri

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