CANLI YAYIN! TSK’ya yönelik küstahça sözler sarfeden CHP’li vekile canlı yayında flaş tepki: Vekilliği derhal düşürülsün
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı televizyon programında Tank-palet fabrikasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusu için "satıldı" ifadesini kullanmasına tepkiler yağıyor. yeniakit.com.tr'ye konuşan Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfedarasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "CHP'li Ali Mahir Başarır'a yönelik fezleke hazırlanmalı ve derhal vekilliğine son verilmelidir." dedi.
MUHAMMED SEYİTOĞLU ANKARA
Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik küstahça sözler sarfeden CHP’li Ali Mahir Başarır’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında sahip çıktı. Öte yandan ise CHP’li Başarır’a tepki yağıyor.
Mehmet Özmen'in hazırlayıp sunduğu "Ülke Gündemi" nde konuşan Ziya Sözen, "CHP'li Ali Mahir Başarır'a yönelik fezleke hazırlanmalı ve derhal vekilliğine son verilmelidir." dedi.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=3acxuOYsov4&feature=youtu.be