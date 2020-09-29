Canlı yayın öncesi 30 dakikada bir mola isteyen Biden'a manidar sözler

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, demokratların başkan adayı Joe Biden'a manidar sözler sarf etti.

Biden'ın bu akşam yapacağı canlı yayın tartışmaları öncesinde her 30 dakikada bir mola istemesine tepki gösteren McEnany, özgür dünyanın lideri olunduğunda mola olmadığını belirtti.

Fox News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın bu akşam yapacağı canlı yayın tartışmaları öncesi, iki ismin 'yeni kural' istekleri gündeme geldi.

Cleveland'da düzenlenecek ilk canlı yayın tartışması öncesinde, Trump ve Biden'ın seçim kampanya ekiplerinin program için yeni kural isteklerinde bulunduğu bildirildi.

Joe Biden'ın ekibi, tartışmayı düzenleyenlerden, 90 dakika boyunca devam edecek tartışma için her 30 dakikada bir olmak üzere iki mola talebinde bulundu. Fakat Trump'ın seçim kampanya ekibi, Biden tarafının bu isteğini kabul etmedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından duruma tepki gösterdi. McEnany, yaptığı paylaşımda, Biden'ın bu akşamki tartışma için her 30 dakikada bir mola talep ettiğini, ancak özgür dünyanın lideri olunduğunda mola olmadığını ifade etti.

Diğer yandan, Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi üçüncü bir tarafın adayların kulaklarına elektronik cihaz veya verici için kontrol yapılmasına müsade etmesi için, Biden tarafından istekte bulundu. Biden tarafının ise bu talebe karşı isteksiz davrandığı bildirildi.

'Doping testi' atışması

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Eylül tarihinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salı günü canlı yayın tartışması öncesinde veya sonrasında 'uykucu' Joe Biden'a doping testi yapılmasını isteyeceğini, haliyle kendisine de yapılmasını kabul ettiğini yazdı.

Trump, Biden'ın performansının 'inişli çıkışlı' olduğunu kaydederek, bu 'tutarsızlığa' dopingin sebep olabileceğini ileri sürmüştü.

Joe Biden'ın Kampanya Danışmanı Yardımcısı Kate Bedingfield ise konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunmuştu.

Bedingfield, yaptığı açıklamada, Biden'ın canlı yayın tartışması sorularını kelimelerle cevaplamayı tercih ettiğini, Başkan Trump'ın, kendisinin en iyi tezinin idrar yolu ile olduğunu düşünüyorsa, bunu yapabileceğini söylemişti.

Bedingfield, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) durdurmak için plan yapmayarak 200 bin ABD'linin hayatını kullanma şansını mahvettiğini söylediği Trump'tan daha beterini bekleyemeyeceklerini yazdı.

ABD Başkanı Trump ise Joe Biden cephesinin doping testini kabul etmemesi üzerine Twitter hesabından bunun nedenini merak ettiğini ifade etmişti.

3 canlı yayın tartışması yapacaklar

3 Kasım tarihindeki ABD başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump ve rakibi Joe Biden, ilk canlı yayın tartışmasını Ohio eyaletinin Cleveland kentinde, bu akşam gerçekleştirecek.

Tartışma konularının içinde, ülke gündeminde geniş yer tutan Yüksek Mahkeme, kentlerdeki şiddet olayları ,ekonomi, yeni tip koronavirüs salgını ve ırkçılığın bulunacağı belirtildi.

Yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV sunucusu Chris Wallace'in yapacağı kaydedildi.

Donald Trump ve Joe Biden, ardından 15 Ekim tarihinde, Florida'nın Miami kentinde ve 22 Ekim'de Tennessee'nin Nashville kentinde canlı yayında karşılaşacak.

İki partinin başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris'in ise Utah'ta canlı yayında tartışacağı bildirildi. Tartışma tarihinin ise 7 Ekim olduğu ifade edildi.