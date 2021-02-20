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Gündem CANLI YAYIN! FETÖ, tarikat, cemaat ve STK’lara sızmaya devam ediyor mu? Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! FETÖ, tarikat, cemaat ve STK’lara sızmaya devam ediyor mu? Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Dünyanın en tehlikeli terör yapılanması FETÖ, Türkiye’de tarikat, cemaat ve STK’lara sızmaya devam ediyor mu? Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak’tan canlı yayında flaş açıklamalar…

Yeniakit Publisher
2021-02-20 21:05:00 -
CANLI YAYIN! FETÖ, tarikat, cemaat ve STK’lara sızmaya devam ediyor mu? Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Türkiye’nin en kritik kurumlarına sızan ve 15 Temmuz’da ülkeyi işgale kalkışan hain FETÖ yapılanmasına yönelik mücadelenin zaafiyete düşmeden devam etmesi zaruri olarak görülüyor. Peki hain örgüt bugün dahi çeşitli kurumlara sızmaya devam ediyor mu?

Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ox4eJFSSPGg&feature=youtu.be

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