CANLI YAYIN! FETÖ, Biden’ın desteğiyle Türkiye ile barışmak mı istiyor? İşte skandal gelişmeler…
Biden’ın seçilmesi için yoğun bir kampanya yürüten FETÖ, Biden’ın desteğiyle Türkiye ile barışmak mı istiyor? Pensilvanya’daki terörist başını Türkiye’ye iade etmeyen ABD yönetiminin yeni planı nedir? Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında çok özel bilgilerle son gelişmeleri anlatıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Mehmet Özmen’in yeniakit.com.tr ekranlarında hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programında yine bomba bir konu masaya yatırılıyor.
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Pensilvanya’nın yeni Türkiye planı nedir?
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Teröristbaşı ‘Bükemediğiniz eli öpeceksiniz?’ mesajını neden veriyor?
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FETÖ’nün kritik 2023 hedefinde ne var?
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CIA ile MOSSAD FETÖ’nün önünü nasıl açmaya çalışıyor?
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Teröristbaşı “Tekliflere açığız!” mesajını neden veriyor?
Çok özel bilgilerle bu akşam saat 21.00’de yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde…
Mehmet Özmen soracak, Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı Yazar Hayati Küçük yanıtlayacak.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=TEWgz0RhjzU