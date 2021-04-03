  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CANLI YAYIN! FETÖ, Biden’ın desteğiyle Türkiye ile barışmak mı istiyor? İşte skandal gelişmeler…
Gündem

CANLI YAYIN! FETÖ, Biden’ın desteğiyle Türkiye ile barışmak mı istiyor? İşte skandal gelişmeler…

Biden’ın seçilmesi için yoğun bir kampanya yürüten FETÖ, Biden’ın desteğiyle Türkiye ile barışmak mı istiyor? Pensilvanya’daki terörist başını Türkiye’ye iade etmeyen ABD yönetiminin yeni planı nedir? Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında çok özel bilgilerle son gelişmeleri anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 20:21:00 - 2021-04-03 21:01:29
CANLI YAYIN! FETÖ, Biden’ın desteğiyle Türkiye ile barışmak mı istiyor? İşte skandal gelişmeler…

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Mehmet Özmen’in yeniakit.com.tr ekranlarında hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programında yine bomba bir konu masaya yatırılıyor. 

  • Pensilvanya’nın yeni Türkiye planı nedir?

  • Teröristbaşı ‘Bükemediğiniz eli öpeceksiniz?’ mesajını neden veriyor?

  • FETÖ’nün kritik 2023 hedefinde ne var?

  • CIA ile MOSSAD FETÖ’nün önünü nasıl açmaya çalışıyor?

  • Teröristbaşı “Tekliflere açığız!” mesajını neden veriyor?

Çok özel bilgilerle bu akşam saat 21.00’de yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde… 

Mehmet Özmen soracak, Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı Yazar Hayati Küçük yanıtlayacak. 

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=TEWgz0RhjzU

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Kandil kutladı" diyerek saldırdı! 15 Temmuz kahramanı Tümgeneral Davut Ala'ya küstah sözler!

Kahraman Mehmetçik’in namaz kılarken çekilen görüntüleri üzerinden ortalığı birbirine katmaya çalışan Kemalistler iyice çıldırdı. Cumhuriyet..
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş ayrılık! O isim ayrılıyor
Medya

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde flaş ayrılık! O isim ayrılıyor

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da flaş bir ayrılık haberi geldi. Dizinin sevilen oyuncularından biri olan İpek Yalova'nın dizi..
Ortalığı karıştıracak iddia: CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollü kaza yaptı
Gündem

Ortalığı karıştıracak iddia: CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollü kaza yaptı

CHP'li Maltepe Belediyesi'nin kabarık siciline bir yenisi daha eklendi. CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü bir şekilde kaza yaptığ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay