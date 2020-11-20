CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması
Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Habertürk ekranlarında yapmış olduğu açıklamalara tepkiler gelmeye devam ediyor. Alaattin Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’nu tehdit etmesi de siyaset kulislerinde en çok konuşulan konular arasında olmaya devam ediyor.
Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
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