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Gündem CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 20:57:00 - 2020-11-20 21:02:45
CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Habertürk ekranlarında yapmış olduğu açıklamalara tepkiler gelmeye devam ediyor. Alaattin Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’nu tehdit etmesi de siyaset kulislerinde en çok konuşulan konular arasında olmaya devam ediyor. 

Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor. 

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Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

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https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

 

 

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