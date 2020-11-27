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Gündem CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dilipak, Alaattin Çakıcı ile Kılıçdaroğlu arasındaki tartışmalar ve aşı çalışmasına yönelik flaş açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 21:02:00 - 2020-11-27 21:59:40
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

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Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin:

 

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Yorumlar

Kavkaz

biz en başından beri bilim kurulunun hükümetin bir oyuncağı olduğunu söylerken, hükümetin bu kurulu sadece kullandığını ve kullanacağını söylerken hepiniz bizi linç ediyordunuz, ne oldu şimdi?  
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handan Kızılay

Komplo teorileri manyağı mı olacağız aşı manyağı mı? Göreceğiz
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