CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dilipak, Alaattin Çakıcı ile Kılıçdaroğlu arasındaki tartışmalar ve aşı çalışmasına yönelik flaş açıklamalarda bulundu.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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