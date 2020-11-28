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Gündem CANLI YAYIN! Biden-FETÖ-Arınç işbirliğiyle Türk siyaseti yeniden mi dizayn edilecek? Canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Biden-FETÖ-Arınç işbirliğiyle Türk siyaseti yeniden mi dizayn edilecek? Canlı yayında flaş açıklamalar

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde önemli katkıları olan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor. Biden-FETÖ ve Arınç işbirliğiyle Türk siyaseti yeniden mi dizayn ediliyor? Bülent Arınç’ın yeni adresi neresi olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-11-28 21:03:00 -
CANLI YAYIN! Biden-FETÖ-Arınç işbirliğiyle Türk siyaseti yeniden mi dizayn edilecek? Canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor. 

  • Biden-FETÖ ve Arınç işbirliğiyle Türk siyaseti yeniden mi dizayn ediliyor?

  • Bülent Arınç’ın yeni adresi neresi olacak?

  • FETÖ’nün desteklediği Biden, başkanlık koltuğuna oturabilecek mi?

  • FETÖ’nün yeni Türkiye planında hangi ayrıntılar var?

  • Pompeo’nun patrik ziyaretinin arka planında neler var?

  • Reformlar üzerinden FETÖ nasıl bir planı devreye sokabilir?

  • İran'da nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin nedeni nedir?

Mehmet Özmen soruyor, Hayati Küçük canlı yayında yanıtlıyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=0Q3lkw-OHGc&feature=youtu.be

 

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