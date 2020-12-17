CANLI YAYIN! Aczmendi tarikatı lideri Müslim Gündüz’den yeniakit.com.tr’ye bomba açıklamalar
28 Şubat'ın gündemden düşmeyen isimlerinden Aczimendi lideri Müslim Gündüz, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında bomba açıklamalarda bulunuyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Teröristbaşı Gülen’in “kumpasıyla karşı karşıya kalan” Aczmendi tarikatı lideri Müslim Gündüz, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.
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