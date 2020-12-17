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Gündem CANLI YAYIN! Aczmendi tarikatı lideri Müslim Gündüz’den yeniakit.com.tr’ye bomba açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Aczmendi tarikatı lideri Müslim Gündüz’den yeniakit.com.tr’ye bomba açıklamalar

28 Şubat'ın gündemden düşmeyen isimlerinden Aczimendi lideri Müslim Gündüz, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında bomba açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 20:58:00 -
CANLI YAYIN! Aczmendi tarikatı lideri Müslim Gündüz’den yeniakit.com.tr’ye bomba açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Teröristbaşı Gülen’in “kumpasıyla karşı karşıya kalan” Aczmendi tarikatı lideri Müslim Gündüz, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor. 

Yeni Akit YouTube kanalımıza abone oldunuz mu?

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=lfG-snSQYd4

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