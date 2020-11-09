CANLI YAYIN! ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik flaş açıklamalar
Son dakika haberi…Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında, ABD’nin yeni başkanı Joe Biden döneminde ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunuyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
‘Erdoğan’ı değiştireceğiz’ diyen Biden başkanlığında Türkiye-ABD gerginliği devam edecek mi?Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.
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