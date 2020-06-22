Canlı kurbanlık küçükbaş büyükbaş kilo fiyatları kurbanlık canlı hayvan kilo fiyatları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile beraber, kurbanlık hayvanların da fiyatları belirlenmeye başlandı.

İslam alemi 31 Temmuz’da Kurban Bayramı’nı idrak edecek. Müslümanlar, bayram namazının ardından kurbanlarını İslami usullere göre kestirerek ya da keserek ibadetlerini gerçekleştirmeye başlayacaklar. Büyükbaş besiciliğin merkezlerinden olan Sivas'ta canlı kurbanlıkların kilosu 24-30 lira arasında satışa sunulacak. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas'ta kurban fiyatlarını açıkladı. Alınan karara göre, inek 24, koyun 25, düve 26, tosun 27, erkek koyun kilogramı ise 30 liradan satılacak. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile bin 200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir.

2019 kurban fiyatları ne kadardı?

Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 8 bin 500-13 bin 500 gibi fiyatlarla satılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı geçen yıl kurban kesim bedeli yurt içinde 890 TL, yurt dışında 725 TL olarak belirlemişti. Kızılay'da da geçen yıl yurt içi kurbanlık fiyatı 850 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı ise 725 TL olarak açıklanmıştı. 2019 yılı ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 21 lira 72 kuruşa, küçükbaşta 23 lira 74 kuruş olmuştu.