Canlı hayvan ticaretinde "satıcı" tanımı değişti

ANKARA (AA) - Canlı hayvan ticaretiyle uğraşanlara ilişkin düzenlemede "satıcı" tanımında değişikliğe gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğrudan ya da dolaylı olarak ticari hayvan alım satımı yapan, bu hayvanlarla bağlantılı olarak düzenli bir cirosu bulunan veya hayvanların ilk bulunduğu yerden kendi mülkiyetinde bulunan ve bulunmayan başka bir yere taşıyanlarla yönetmelikte belirlenen koşulları karşılayanlar "satıcı" olarak değerlendirilecek.



