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"Canlı Cerrahi" sempozyumu İstanbul'da

VSY Biotechnology Üst Yöneticisi Özge Altınbaş Göktekin:- "Oftalmolojideki son cerrahi yöntem ve tekniklerin uygulandığı, bilimsel görüş ve sunumların aktarıldığı Canlı Cerrahi Sempozyumu, oftalmolojinin günümüzde geldiği son noktayı gözler önüne seriyor"

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:22
"Canlı Cerrahi" sempozyumu İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Türk Oftalmoloji Derneği’nin (TOD) 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, dün başlayan “TOD 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu” bugün de devam edecek. Sempozyum kapsamında, cerrahi uygulamaları canlı olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Ameliyathanesi’nde yapılıyor. Eş zamanlı olarak kongre merkezine uydu aracılığı ile aktarılıyor.

TOD, KRC, VRC, Glokom, KOY, Şaşılık, OPC birimlerinin canlı ve video cerrahi oturumları, uydu sempozyumları kongre merkezinde tek salon uygulaması ile yapılıyor.

Biyoteknoloji sektörünün önde gelen kuruluşlarından VSY Biotechnology’nin de canlı cerrahi etkinliği düzenleyerek katılım gösterdiği sempozyumda, oftalmoloji alanından bilim insanları ve uzmanlar görüş, bilgi ve değerlendirmelerini paylaşma olanağı bulacak.

VSY Biotechnology Canlı Cerrahi etkinliklerinin ilki dün yapıldı, bugünkü etkinlik ise 15.00-16.00 saatlerinde yapılacak. Dünyanın ilk ve Tek Sinüzoidal Trifokal Göz İçi Lensi canlı yayın ile katarakt hastalarına uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altınbaş Göktekin, TOD tarafından düzenlenen canlı cerrahi sempozyumlarının Türkiye’nin oftalmoloji alanının gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“TOD tarafından gerçekleştirilen canlı cerrahi sempozyumlarının üçüncüsü bu yıl da oftalmoloji alanının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Oftalmolojideki son cerrahi yöntem ve tekniklerin uygulandığı, bilimsel görüş ve sunumların aktarıldığı bu sempozyumlar, oftalmolojinin günümüzde geldiği önemli noktayı gözler önüne seriyor. VSY Biotechnology olarak biz de gerçekleştireceğimiz canlı cerrahi etkinliğiyle, bu önemli organizasyona destek veriyoruz.”

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:22
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