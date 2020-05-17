Çankırı’ya gelenlere 14 gün izole şartı

Ramazan Bayramı ve yaz mevsimi dolayısıyla Çankırı’ya şehir dışından gelenlerin, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kendilerini 14 gün boyunca evlerinde mutlaka izole etmeleri gerektiği bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde alınan Umumi Hıfzıssıhha kararıyla; Ramazan Bayramı ve yaz mevsimi nedeniyle Çankırı’ya gelmeyi planlayan vatandaşlarımızın, yaş sınırına bakılmaksızın kendilerini 14 gün süre ile evlerinde izole etmeleri ve bu süre boyunca bulundukları mahalle, köy gibi yaşam alanlarının dışına kesinlikle çıkmamaları gerekmektedir. Bu kişilerin kontrolleri mahalle ve köy muhtarları ile köy imamlarınca takip edilecektir. Tedbirlere uyulmaması durumunda 3 bin 150 TL idari para cezası başta olmak üzere Kanunun ilgili maddelerine göre gerekli adli işlemler uygulanacaktır. İlimize gelmek isteyen vatandaşlarımızın, izolasyon durumunu ve süresini dikkate alarak hareket etmeleri gerekmektedir. Bu bayramı, bulunduğumuz illerde evde kalarak geçirelim ki sonraki bayramlara sağlıklı bir şekilde kavuşalım" denildi.