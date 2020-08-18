  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişiden biri tutuklandı
Aktüel

Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişiden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 21:01:54 -
Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişiden biri tutuklandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri B.K. ve M.K'nın Eldivan ve Kızılırmak ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şahısların ev ve bahçelerinde yapılan aramada 34 kök kenevir bitkisi, 1300 gram kubar esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.K. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!
Gündem

Neredeyse ağlayacaktı.... Karayılan'ın korkusu kameraya böyle yansıdı!

Yerli insansız hava araçlarıyla MİT’in sağladığı istihbarat ile sağ kolu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko öldürülen terörist başı Murat Kara..
Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'
Gündem

Nihat Genç'ten olay gönderme! 'Şok şok şok Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile Çeşme'de yakalandı'

Veryansın Tv yazarı Nihat Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sempatisine ilişkin çarpıcı açıklama..
Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!
Siyaset

Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Haiti arasında 7 önemli anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı