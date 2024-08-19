Çankırı'da orman yangını! 4 köy tahliye edildi
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Tedbir amacıyla 4 köy tahliye edildi.
Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda ise “Çankırı Ilgaz’da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor.” denildi.
4 KÖYDE EVLER TAHLİYE EDİLDİ
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Tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evler tahliye edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA