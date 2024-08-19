  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Çankırı'da orman yangını! 4 köy tahliye edildi
Yaşam

Çankırı'da orman yangını! 4 köy tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2024-08-19 20:34:00 -
Çankırı'da orman yangını! 4 köy tahliye edildi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Tedbir amacıyla 4 köy tahliye edildi.

Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda ise “Çankırı Ilgaz’da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor.” denildi.

4 KÖYDE EVLER TAHLİYE EDİLDİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evler tahliye edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23