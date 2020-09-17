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Aktüel Çankırı'da köy muhtarı bulduğu parayı üniversite öğrencisine ulaştırdı
Aktüel

Çankırı'da köy muhtarı bulduğu parayı üniversite öğrencisine ulaştırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:55:34 -
Çankırı'da köy muhtarı bulduğu parayı üniversite öğrencisine ulaştırdı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da bir köy muhtarı, üniversite öğrencisinin cebinden düşürdüğü 760 lirayı, zabıta ekiplerine teslim ederek sahibine ulaştırdı.

Kent merkezinde bir alışveriş merkezi önünde 760 lira bulan Küçüklü Köyü Muhtarı Mehmet Koruk, parayı Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Belediyeden yapılan anons sonucu üniversite öğrencisi Burak Çağrı, Müdürlüğe başvurdu.

Paranın sahibi olduğu belirlenen Çağrı'ya, 760 lirası teslim edildi.

Çağrı, parasının cebinde olmadığını fark ettiğinde büyük üzüntü yaşadığını anlatarak, "Ailemin verdiği altını bozdurup bir şeyler alacaktım. Parayı bulamayınca düşürdüğümü anladım ve panikledim. Daha sonra belediyeden yapılan anonsu duydum ve hemen başvurdum. Paramı eksiksiz aldığım için çok mutluyum. Öğrencisi olduğum Çankırı'nın insanlarıyla ilgili güzel bir anı olarak kalacak bende. Parayı getiren Koruk ve belediye yetkililerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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