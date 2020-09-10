  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çankırı'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 86 bin lira ceza kesildi
Aktüel

Çankırı'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 86 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:14:49 -
Çankırı'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 86 bin lira ceza kesildi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan 1094 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyon 86 bin 401 lira para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son hafta günlük hasta sayısında artış yaşanan ilk 5 il arasında, Çankırı'yı da saymasının ardından denetimlerin sıklaştırıldığı kentte, Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde 17 araç ve 233 personel ile koronavirüs testleri pozitif olan ve temaslı kişilerin takip işlemlerinin sürekli şekilde yapıldığı belirtildi.

Takipler sonucu karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 51 kişiye bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce, yapılan denetim ve kontrollerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ve diğer tedbirlere aykırı davranan 1094 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyon 86 bin 401 lira idari para cezası uygulanmış, uygulanan para cezalarının tahsiliyle ilgili süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif
Gündem

Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rus devlet sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren gaz türbinli motor üreticisi ODK-Klimov’un CEO’su Aleksandr Vatagin, MİG-..
Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti
Dünya

Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti

İngiliz gazetesine makale yazan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'nin bu ay içerisinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesin..
Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak
Dünya

Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki sera gazı salınımının koronavirüse rağmen rekor seviyede olduğunu ve küresel sıcaklık artışının..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı